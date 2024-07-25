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İstanbul'da sahilde panik anlar! Patlayıcı dolu jetski ekipleri alarma geçirdi | Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.07.2024 19:16 Güncelleme: 25.07.2024 19:51
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İstanbul’da sahilde panik anlar! Patlayıcı dolu jetski ekipleri alarma geçirdi | Soruşturma başlatıldı

İstanbul Çatalca Sahili’nde denizdeki jetskiyi fark eden ekipler harekete geçti. Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetskinin patlayıcı madde yüklü olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz’in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır” denildi. Ayrıca Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çatalca Yalıköy Sahili'nde bulunan Ukrayna donanmasına ait jetski nedeniyle sahilde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.

PATLAYICI DOLU JETSKİ TESPİT EDİLDİ

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili'nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.

UKRAYNA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski'nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili'ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.

Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Çatalca Sahilinde üzerinde patlayıcı madde olduğunu tespit eden jetski ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "25.07.2024 Perşembe Günü saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" denildi.

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu..İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu..

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yapılan incelemelerde aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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