İstanbul’da sahilde panik anlar! Patlayıcı dolu jetski ekipleri alarma geçirdi | Soruşturma başlatıldı

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Çatalca Sahilinde üzerinde patlayıcı madde olduğunu tespit eden jetski ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "25.07.2024 Perşembe Günü saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" denildi.