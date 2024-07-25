İstanbul'da sahilde panik anlar! Patlayıcı dolu jetski ekipleri alarma geçirdi | Soruşturma başlatıldı
İstanbul Çatalca Sahili’nde denizdeki jetskiyi fark eden ekipler harekete geçti. Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetskinin patlayıcı madde yüklü olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz’in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır” denildi. Ayrıca Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Çatalca Yalıköy Sahili'nde bulunan Ukrayna donanmasına ait jetski nedeniyle sahilde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.
PATLAYICI DOLU JETSKİ TESPİT EDİLDİ
Çatalca Akalan Mahallesi Sahili'nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu.
UKRAYNA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski'nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili'ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.
Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği Çatalca Sahilinde üzerinde patlayıcı madde olduğunu tespit eden jetski ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "25.07.2024 Perşembe Günü saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" denildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, yapılan incelemelerde aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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