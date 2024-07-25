Yeni doğan bebeği 3. kattan aşağıya atmıştı! O kadın hakim karşısında

Şişli'de yeni doğurduğu bebeğini 3. kattaki banyonun penceresinden apartman boşluğuna atan ve bebeğin cesedini çürümeye bırakan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Çocuğu, korktuğum için gömmeyi falan düşünemedim. Karnım şiştiği zaman bana sorduklarında kilo aldığımı söyledim. Geniş elbiseler giyiyordum zaten anlamadılar" dedi.



Şişli'de 18 Aralık 2023'de yaşadığı evin banyosunda kendi başına doğum yaptığı ve ardından 3. kattaki banyonun penceresinden bebeğini aşağıya atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Kader K.'nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kader K. ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da katıldı.



"KORKTUĞUM İÇİN ÇOCUĞU GÖMMEYİ FALAN DÜŞÜNEMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Kader K., eniştesinin kardeşiyle bir gönül ilişkilerinin olduğunu ancak kendisini yüz üstü bıraktığını söyleyerek, ''Hamilelik durumunu aile ve akraba çevremizden kimse bilmiyordu. Gönül ilişkisi kurduğum şahıs benimle konuşmayarak beni her yerden engelledi. Çaresiz kaldım. Çocuk 7 aylıkken evde gece sancım oldu, dayımla hastaneye gittik. Ben kan tahlilleri çıkmadan hastaneden çıktım. Eve geldiğimizde sancılarım devam ediyordu. Kimse benim hamile olduğumu anlamadı. Doğum yapacağımı anladığımda banyoya girdim. Çok kan kaybediyordum. Duymasınlar diye hiç ses çıkarmadım. Bebek banyo zeminine düştü, bir ağlama sesi falan gelmedi. O sırada babam seslendi, annem kapıyı zorladı, camın yanındaydım ve camdan aşağıya attım. Yerleri sildim, banyodan çıktım. Anneannem yanıma geldi ve çok kan kaybettiğimi fark etti. Sonra ağabeyim telefonumu istedi, e-devletten sonuçlarıma baktı ve o zaman öğrendiler hamile olduğumu. Düşük yaptığımı sandılar. Çocuğu korktuğum için gömmeyi falan düşünemedim. Düşük yaptığımı söylediğim için de ailem bir yere başvurmadı'' şeklinde konuştu.