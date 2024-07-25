Yeni doğan bebeği 3. kattan aşağıya atmıştı! O kadın hakim karşısında
İstanbul Şişli'de yeni doğurduğu bebeğini 3. kattan apartman boşluğuna atan kadın hakim karşısına çıktı. Korktuğu için bebeği gömmeyi düşünmediğini söyleyerek kendini savunan kadın, "Duymasınlar diye hiç ses çıkarmadım. Bebek banyo zeminine düştü, bir ağlama sesi falan gelmedi." dedi.
Şişli'de yeni doğurduğu bebeğini 3. kattaki banyonun penceresinden apartman boşluğuna atan ve bebeğin cesedini çürümeye bırakan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Çocuğu, korktuğum için gömmeyi falan düşünemedim. Karnım şiştiği zaman bana sorduklarında kilo aldığımı söyledim. Geniş elbiseler giyiyordum zaten anlamadılar" dedi.
Şişli'de 18 Aralık 2023'de yaşadığı evin banyosunda kendi başına doğum yaptığı ve ardından 3. kattaki banyonun penceresinden bebeğini aşağıya atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Kader K.'nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kader K. ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da katıldı.
"KORKTUĞUM İÇİN ÇOCUĞU GÖMMEYİ FALAN DÜŞÜNEMEDİM"
Duruşmada savunma yapan sanık Kader K., eniştesinin kardeşiyle bir gönül ilişkilerinin olduğunu ancak kendisini yüz üstü bıraktığını söyleyerek, ''Hamilelik durumunu aile ve akraba çevremizden kimse bilmiyordu. Gönül ilişkisi kurduğum şahıs benimle konuşmayarak beni her yerden engelledi. Çaresiz kaldım. Çocuk 7 aylıkken evde gece sancım oldu, dayımla hastaneye gittik. Ben kan tahlilleri çıkmadan hastaneden çıktım. Eve geldiğimizde sancılarım devam ediyordu. Kimse benim hamile olduğumu anlamadı. Doğum yapacağımı anladığımda banyoya girdim. Çok kan kaybediyordum. Duymasınlar diye hiç ses çıkarmadım. Bebek banyo zeminine düştü, bir ağlama sesi falan gelmedi. O sırada babam seslendi, annem kapıyı zorladı, camın yanındaydım ve camdan aşağıya attım. Yerleri sildim, banyodan çıktım. Anneannem yanıma geldi ve çok kan kaybettiğimi fark etti. Sonra ağabeyim telefonumu istedi, e-devletten sonuçlarıma baktı ve o zaman öğrendiler hamile olduğumu. Düşük yaptığımı sandılar. Çocuğu korktuğum için gömmeyi falan düşünemedim. Düşük yaptığımı söylediğim için de ailem bir yere başvurmadı'' şeklinde konuştu.
"GENİŞ ELBİSELER GİYİYORDUM ZATEN ANLAMADILAR"
Sanık ayrıca, kendisine hamileliğini nasıl kimsenin fark etmediği sorulduğunda, ''Karnım şiştiği zaman bana sorduklarında kilo aldığımı söyledim. Geniş elbiseler giyiyordum zaten anlamadılar'' ifadelerini kullandı.
"ÇOCUĞU DÜŞÜRMEK İÇİN DE HERHANGİ BİR İLAÇ KULLANILMAMIŞTIR"
Duruşmada sanık avukatlarından Mehmet Benan Ülgen, doğumun canlı yapılıp yapılmadığının değerlendirilmediğini belirterek, ''Müvekkilin olay sonrası kanamasının durmaması ve yaklaşık 10 gün hastanede kalması dikkate alındığında çocuğun ölü doğma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çocuğu düşürmek için de herhangi bir ilaç kullanılmamıştır. Suçun vasfının değişme ihtimali de göz önüne alınarak müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz'' diye konuştu.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tüm tedavilerine dair hastane raporlarının istenmesine, diğer eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kader K. (23) 'şüpheli' sıfatıyla, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 'müşteki' sıfatıyla, şüphelinin yeni doğan kızı ise hüviyeti meçhul bebek olarak 'maktul' sıfatıyla yer aldı.
Hazırlanan iddianamede, polis ekiplerine yapılan ihbar üzerine olay yerine gidildiği ve 2 bina arasındaki boşlukta, yerde tamamen çıplak bebek cesedi bulunduğu belirtilerek soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. Bebeğin bulunduğu zeminin beton olduğunun aktarıldığı iddianamede, bebeğin baş bölgesinde parçalı kırık olduğu değerlendirilen derin yaralanmanın olduğu, kordon bağının bulunduğu ve bebeğin cesedinin çürümeye başladığı kaydedildi.
İddianamede, şüpheli Kader K.'nın uzaktan akrabası ile evlilik dışı gönül ilişkisi olduğu, şüphelinin bu birliktelik nedeniyle gebe kaldığı, gebe olduğunu ailesine ve yakınlarına hoş karşılamayacaklarından korkması nedeniyle söyleyemediği, banyoda kendi başına doğum gerçekleştirdikten sonra ise durumu kimseye açıklamayacağını düşünerek içinde bulunduğu 3 kattaki evin banyo penceresinden yeni doğan bebeğini aşağıya, beton zemin üzerine attığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Kader K.'nın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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