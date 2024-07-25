25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de denize giren kişi boğuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 10:40
ABONE OL
Mersin’de denize giren kişi boğuldu

Son dakika haberine göre Mersin'in Yenişehir ilçesinde denize giren 41 yaşındaki kişi boğuldu. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör