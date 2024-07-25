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Çorum'da ambulansla otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 09:17
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Çorum’da ambulansla otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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