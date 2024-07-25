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Suudi Arabistanlı turist Antalya Serik'te boğuldu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 17:19
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Suudi Arabistanlı turist Antalya Serik’te boğuldu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren Suudi Arabistan uyruklu Alswajlem Saad Aldulmecit serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Aldulmecit'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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