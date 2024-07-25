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Kamyonet virajda takla attı; anne öldü, eşi ve kızı yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:29
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Kamyonet virajda takla attı; anne öldü, eşi ve kızı yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde virajda takla atan kamyonetteki Asuman Karamustafaoğlu (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Güngör (68) ağır, kızı Gizem Karamustafaoğlu (35) hafif yaralandı.

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