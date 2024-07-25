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Avcılar'da motosiklet çekiciye çarptı! Baba ve oğlu öldü...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:00
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Avcılar’da motosiklet çekiciye çarptı! Baba ve oğlu öldü...

Avcılar'da seyir halindeki motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen çekiye arkadan hızla çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hayatını kaybetti.

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