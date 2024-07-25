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Şanlıurfa'da orman yangını paniği! Alevler söndürüldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.07.2024 23:41
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Şanlıurfa’da orman yangını paniği! Alevler söndürüldü

Şanlıurfa’da akşam vakti panik dolu anlar yaşandı. Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye belediyeye ait 6 itfaiye aracı, Organize Sanayi Bölgesine ait 2 itfaiye aracı, 10 tanker ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 araç sevk edildi.

Şanlıurfa’da orman yangını çıktı.Şanlıurfa’da orman yangını çıktı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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