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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi! "Zalimler için yaşasın cehennem"

Giriş: 25.07.2024 23:02
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İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi! Zalimler için yaşasın cehennem

"Open Rafah" grubu üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenledi. İsrail ve ABD aleyhine slogan atan gruptakiler, "Refah açılsın, Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Kıyamete kadar boykot" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" pankartlarıyla Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

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