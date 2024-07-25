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Sahipsiz köpek dehşetinde bir yenisi daha! O ilimizde kuduz paniği! 1 mahalle ve köy karantinaya alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 23:45 Güncelleme: 25.07.2024 23:46
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Sahipsiz köpek dehşetinde bir yenisi daha! O ilimizde kuduz paniği! 1 mahalle ve köy karantinaya alındı

Son dönemlerde büyük bir sorun haline gelen sahipsiz sokak köpekleri her geçen gün farklı bir dehşete neden oluyor. Artvin'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahalle ve yakınındaki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

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