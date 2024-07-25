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Elazığ’da görüldü! Zehirli ve etçil zıplayabiliyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 26.07.2024 00:05 Güncelleme: 26.07.2024 00:06
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Elazığ’da görüldü! Zehirli ve etçil zıplayabiliyor

Elazığ’da görüntülenen et yiyen sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğuna ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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