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Sakarya'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, sürücü yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:26
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Sakarya’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, sürücü yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki Ramazan Gündoğdu (25) yaşamını yitirdi, sürücü U.Y. yaralandı.

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