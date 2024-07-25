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Parfümlerin etkisini 3 katına çıkaran o yöntem!

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:18
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Parfümlerin etkisini 3 katına çıkaran o yöntem!

Parfüm pek çok insanın vazgeçilmez eşyasıdır. Parfüm kullanan insanların çoğu, kokunun kalıcı olmasını ister. Ancak, parfümlerin kısa bir süre sonra etkisini kaybettiği gözlemlenmiştir. Peki kokuyu 3 kat daha kalıcı hale getiren bu yöntemi biliyor muydunuz? İşte detaylar...

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