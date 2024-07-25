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Bursa'da 100 bin liralık kaçak elektronik saat ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:27
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Bursa’da 100 bin liralık kaçak elektronik saat ele geçirildi

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kaçak 110 adet, 100 bin liralık elektronik saat ele geçirdi.

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