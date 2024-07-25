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Gaziantep'te husumetli dehşeti! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 23:48
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Gaziantep’te husumetli dehşeti! Ölü ve yaralı var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen şahıslara arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü ve çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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