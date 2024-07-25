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Kütahya'da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:08
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Kütahya’da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

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