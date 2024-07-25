Mersin'deki terör halayında 10 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti.
Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
BAKAN YERLİKAYA: "GEREĞİ YAPILDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabı X'ten "gereği yapıldı" başlığıyla konuyla ilgili paylaşım yaparak şahısların gözaltına alındığını duyurmuştu.
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