Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 ölü

Baba oğulun hayatını kaybettiği motosiklet

İki yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.