Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarptı: 2 ölü
İstanbul Avcılar'da motosikletiyle seyir halindeki bir adam, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam, kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada sürücü Yunus Kar ve motorda bulunan oğlu Halil İbrahim Kar hayatını kaybetti.
Avcılar'da seyir halindeki motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen çekiye arkadan hızla çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. 34 GOC 275 plakalı motosikletiyle Merkez Mahallesi yönüne doğru ilerleyen Yunus Kar, iddiaya göre 34 CVD 512 plakalı otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu yönünü değiştirdi.
Motosikletin gidonunu yana kıran Yunus Kar, kavşakta dönüş yapmak için yeşil ışığın yanmasını bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan hızla çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) ağır yaralandı.
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