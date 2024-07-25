25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Adanalılar sağanak yağışın altında yıkanarak dans etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:26
ABONE OL
Adanalılar sağanak yağışın altında yıkanarak dans etti

Adana'da sağanak yağış kent genelinde etkili olurken bazı alanları su bastı, bir vatandaş da yağmur altında dans etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör