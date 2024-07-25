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1 milyon 200 bin TL'lik altınları lokantada unuttular

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 10:47
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1 milyon 200 bin TL’lik altınları lokantada unuttular

Bolu'dan, şehirlerarası yolculuk yaparken araçlarıyla geçen aile, yemek için uğradıkları lokantada çocuk çantasının içerisine koydukları 1 milyon 200 bin TL değerindeki altınlarını unuttu. Lokantada çalışan garson, çantanın unutulduğu yönünde polise ihbarda bulunurken, yaklaşık 2 saat yol gidip Ankara'ya vardıktan sonra çantanın eksikliğini fark eden aile de polisi aradı. Bolu'ya geri dönen aile, polis eşliğinde altın dolu çantayı teslim aldı.

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