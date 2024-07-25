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Mardin’de akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 22:59
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Mardin’de akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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