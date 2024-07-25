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Kayseri'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giriş: 25.07.2024 22:52
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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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