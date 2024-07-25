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Avustralya'da 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 pilot öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 11:09
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Avustralya’da 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 pilot öldü

Son dakika haberine göre Avustralya'nın batısındaki Camballin bölgesinde 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

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