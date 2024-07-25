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Gümüşhane'de akraba kavgasında kan aktı! 2 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 22:44
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Gümüşhane’de akraba kavgasında kan aktı! 2 ölü 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce kan döküldü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Şüpheli 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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