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Eski Devlet Bakanı Salih Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 25.07.2024 23:57
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Eski Devlet Bakanı Salih Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi. Sümer'in cenazesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sümer Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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