26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Karaman'da sağanak felakete döndü! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.07.2024 23:56
ABONE OL
Karaman’da sağanak felakete döndü! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Karaman'da aniden başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar ise, kendi imkanları ile suyu tahliye ederken su biriken yollarda da araçlar mahsur kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör