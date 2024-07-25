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Eskişehir'de kereste deposunda yangın!

Giriş: 25.07.2024 23:53
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Eskişehir’de kereste deposunda yangın!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda hasara yol açan yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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