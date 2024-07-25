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Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Giriş: 25.07.2024 19:46
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Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar tarım, 1 hektar orman alanı zarar gördü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Eceabat ilçesi Kilye koyu yakınlarda ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.




İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.



Yangında 1 hektar tarım, 1 hektar orman alanı zarar gördü.

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