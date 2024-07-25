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Ankara'da evlat dehşeti! Cinnet getirdi annesini bıçakladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.07.2024 22:37
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Ankara’da evlat dehşeti! Cinnet getirdi annesini bıçakladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde ruhsal problemleri olduğu öğrenilen kız balkondayken annesi ile tartıştı. Tartışma sonrası cinnet getiren kız annesini bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen ekipler anneyi hastaneye kaldırırken cinnet getiren kızını ise gözaltına aldı.

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