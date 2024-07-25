Edirne’de koca dehşeti! Eşini defalarca kez bıçakladı | Paylaşımı dikkat çekti

Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz'' şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.