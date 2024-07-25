Edirne'de koca dehşeti! Eşini defalarca kez bıçakladı | Paylaşımı dikkat çekti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözü dönmüş cani koca tartıştığı eşini deflarca kez bıçaklayarak korkunç şekilde öldürdü. Polis ekipleri, şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Cani kocanın olaydan 30 dakika önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. ile eşi Cansu Tarak arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen U.T., eline aldığı bıçakla karısını karnından ve kollarından bıçakladı.
Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültüyü duyarak içeri giren oğlu Y.T. annesini kanlar içerisinde görünce öfkesinden cama yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, U.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cansu Tarak'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz'' şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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