Milli basketbolcu Barış Hersek dolandırıldı! Kiralık araç yalanıyla vurgun

"TESLİM EDİLMEDİĞİ GİBİ İRTİBAT DA KURAMADIM"

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ozan K. Barış Hersek'i tanımadığını, para istemediğini, suç tarihinde de cüzdanını kaybettiğini ve içinde kartlarıyla birlikte şifrelerinin de bulunduğunu öne sürdü. Mağdur basketbolcu ise, Alanya'da araca ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İnternet ortamında araç kiraladığına dair ilanları bulunan sitelerden birindeki telefon numarası ile irtibat kurdum. Görüştüğüm kişi aracın fotoğrafını bana attı. 950 TL'ye anlaştık. Sonrasına bana verilen banka hesap numarasına parayı gönderdim. Ayrıca benden kimlik belgemin bir örneğini de istemişti. Onu da gönderdim. Araç iki gün sonra adresime teslim edilecekti. Ancak teslim edilmediği gibi bir daha da irtibat kuramadım. Bugüne kadar herhangi bir ödeme de yapılmadı. Şikayetçiyim" dedi.