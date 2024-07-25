25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 20:27
ABONE OL
Bursa’da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan feci kazadan acı haber geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi. Korkunç kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi feci şekilde can verdi.

Bursa-Yalova kara yolunda Yunus Demircan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra park halindeki tırın altına girdi.

Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölüBursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

PARK HALİNDEKİ TIRIN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü Demircan ile yanında yolcu olarak bulunan Harun Sabanlı araçta sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİDEN ACI HABER

Tır forkliftle kaldırılarak altına giren otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobil içerisinde sıkışan Demircan ve Sabanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör