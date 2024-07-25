Bursa’da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

PARK HALİNDEKİ TIRIN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü Demircan ile yanında yolcu olarak bulunan Harun Sabanlı araçta sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİDEN ACI HABER

Tır forkliftle kaldırılarak altına giren otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobil içerisinde sıkışan Demircan ve Sabanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.