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Boğaz'da hareketli anlar! Arızalanan gemi çekildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:04
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Boğaz’da hareketli anlar! Arızalanan gemi çekildi

Rusya'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli gemi, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaptı. Arızalanan kargo gemisi, Büyükdere Demirleme Sahası'na çekildi.

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