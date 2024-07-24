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Fileye dolanan bir buçuk metrelik yılanı kurtaran itfaiyeci, yılana su içirdi

İHA
Giriş: 24.07.2024 10:03 Güncelleme: 24.07.2024 10:03
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Fileye dolanan bir buçuk metrelik yılanı kurtaran itfaiyeci, yılana su içirdi

Hatay’ın Erzin ilçesinde fileye dolanan bir buçuk metrelik kara yılanı kurtaran itfaiyecinin, yılana su içirdiği anlar kameraya yansıdı.

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