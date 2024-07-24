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Yozgat'ta 800 kınalı keklik doğaya salındı

İHA
Giriş: 24.07.2024 12:45
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Yozgat’ta 800 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisinde yetiştirilen 800 keklik doğaya bırakıldı.

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