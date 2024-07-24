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Bayramiç beyazının hasadı başladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 12:43
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Bayramiç beyazının hasadı başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip, aromasını ve lezzetini Kazdağları'ndan alan 'Bayramiç beyazı' olarak bilinen nektarinin hasadına başlandı.

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