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Beylikdüzü’nde site dairesine özel harekat destekli terör operasyonu

İHA
Giriş: 24.07.2024 13:17
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Beylikdüzü’nde site dairesine özel harekat destekli terör operasyonu

Beylikdüzü’nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi.

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