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Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi

İHA
Giriş: 24.07.2024 09:57 Güncelleme: 24.07.2024 09:58
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Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

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