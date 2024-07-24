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Sakar silahlı saldırgan kamerada... Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı

İHA
Giriş: 24.07.2024 10:00
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Sakar silahlı saldırgan kamerada... Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı

Bursa'da motosikletle gelip cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Başında kask bulunan şüphelinin düşe kalka saldırı yaptığı anlar çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın silahını ve motosikletini yere düşürme anları ile kaçarken motosikleti ayağıyla sürümesi dikkat çekti.

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