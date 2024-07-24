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Kulu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:41
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Kulu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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