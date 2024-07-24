Turistlerin akın ettiği Göreme'de facianın eşiğinden dönüldü! Otelde yangın çıktı
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında restoranın boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.
Göreme beldesinde bir otelde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı.
Göreme'de bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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