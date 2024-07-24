Turistlerin akın ettiği Göreme’de facianın eşiğinden dönüldü! Otelde yangın çıktı

Göreme beldesinde bir otelde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı.

Göreme'de bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.