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Kocaeli'de feci kaza! "Dur" ihtarına uymadı hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 00:43
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Kocaeli’de feci kaza! Dur ihtarına uymadı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şahıs önce refüje çarptı ardından da otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

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