İzmir açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Seferihisar ve Dikili açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu ve gemisi tarafından durdurulan biri fiber karinalı 4 lastik bottaki 38'i çocuk 124 düzensiz göçmen yakalandı.