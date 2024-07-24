İzmir açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla, Seferihisar, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Seferihisar ve Dikili açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik botu ve gemisi tarafından durdurulan biri fiber karinalı 4 lastik bottaki 38'i çocuk 124 düzensiz göçmen yakalandı.
DÜZENSİZ GÖÇMENLER MOBİL RADARA TAKILDI
Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu belirlendi.
Ekipler, belirlenen bölgede durdurdukları biri fiber karinalı 2 lastik bottaki 17'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
64 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Öte yandan yine Urla ve Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 23'ü çocuk 64 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- T.C. kimlik numarasını böyle ezberleyenler üstün zekaya sahip! Tıkla yeteneğini öğren
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
- Vantilatörü klimaya çeviren masrafsız yöntem; Performansı 5 kat artacak
- Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
- Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu
- Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
- En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...