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Esenyurt'ta trafiği tehlikeye düşüren 6 kişiye para cezası

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 16:02
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Esenyurt’ta trafiği tehlikeye düşüren 6 kişiye para cezası

Esenyurt'ta asker konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 6 kişiye toplam 9 bin 660 lira ceza kesildi.

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