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Şanlıurfa'da kahreden olay! Apartmanın 4. katından düşen çocuk öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 12:39
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Apartmanın 4. katından düşen çocuk öldü

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde apartmanın 4. katından düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

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