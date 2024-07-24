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Pendik'te denize giren şahıs boğuldu

İHA
Giriş: 24.07.2024 11:59 Güncelleme: 24.07.2024 11:59
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Pendik’te denize giren şahıs boğuldu

Pendik'te gece saat saatlerinde denize giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.

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