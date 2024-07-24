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6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

İHA
Giriş: 24.07.2024 10:01
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6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken vatandaş Hilmi Kara, komşularının yaşadığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izlediğini söyledi.

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