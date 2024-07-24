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Malatya'da bir hektarlık alanda anız yangını

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 24.07.2024 09:39
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Malatya’da bir hektarlık alanda anız yangını

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir hektarlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

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