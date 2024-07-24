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İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

İHA
Giriş: 24.07.2024 09:09
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İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

İstanbul semalarında sabahın ilk saatlerinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

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