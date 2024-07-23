24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Siirt'te kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.07.2024 23:42
ABONE OL
Siirt’te kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk süs havuzunda boğuldu

Son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör